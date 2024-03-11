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Бышовец считает, что у «Зенита» больше преимуществ, чем у «Краснодара» в борьбе за титул РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал то, что «Зенит» обошёл «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Зенита» очень много преимуществ. Что касается «Краснодара», то им нужно пережить потерю лидерской позиции. С приобретением новых игроков у них разрушилась концепция, построенная вокруг воспитанников», — цитирует Бышовца Betonmobile.

В 20-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Ростову» со счётом 1:2. «Зенит» же разгромил «Урал» — 4:1.

Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в лидеры турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Краснодар» — на второй позиции (39).

Ранее Евгений Ловчев назвал «Зенит» главным фаворитом на победу в РПЛ.

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