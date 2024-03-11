Иванов: иностранцы поздравили российских тхэквондистов с завоеванием лицензий ОИ
«К нам подходили многие коллеги из различных стран и поздравляли с завоеванием олимпийских лицензий», — приводит слова Иванова РИА Новости.
На турнире в Софии олимпийские лицензии завоевали Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан.
World Taekwondo в апреле 2023 года допустила тхэквондистов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе.