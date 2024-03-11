Иванов: иностранцы поздравили российских тхэквондистов с завоеванием лицензий ОИ

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что иностранцы поздравили российских спортсменов с завоеванием лицензий на Олимпийские игры в Париже.

«К нам подходили многие коллеги из различных стран и поздравляли с завоеванием олимпийских лицензий», — приводит слова Иванова РИА Новости.

На турнире в Софии олимпийские лицензии завоевали Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан.

World Taekwondo в апреле 2023 года допустила тхэквондистов из России и Белоруссии к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе.