Менеджер Махачева предположил, что Ислам проведёт следующий бой против Порье
«Дастин Порье против Махачева в июне, учитывая, что все остальные претенденты в лёгком весе сейчас заняты. Если UFC одобрит этот матч, Ислам будет в деле», — цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.
Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, второй раз подряд защитив чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Махачев назвал впечатляющей победу Порье на турнире UFC 299.