Менеджер Махачева предположил, что Ислам проведёт следующий бой против Порье

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, назвал следующего соперника россиянина.

«Дастин Порье против Махачева в июне, учитывая, что все остальные претенденты в лёгком весе сейчас заняты. Если UFC одобрит этот матч, Ислам будет в деле», — цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, второй раз подряд защитив чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Махачев назвал впечатляющей победу Порье на турнире UFC 299.