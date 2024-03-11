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Футбольный арбитр Спирин умер от болезни

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Вадим Жук, знаменитый советский арбитр, раскрыл обстоятельства смерти российского футбольного судьи Алексея Спирина.

«Мы постоянно поздравляли друг друга с Новым годом, с днём рождения. А где-то два года назад от него перестали приходить ответы. Мне потом сказали: он, наверное, болеет», — цитирует Жука «Чемпионат».

Он добавил, что не знал о серьёзности заболевания Спирина. 

«Подробностей я не знаю — что-то с головой. Он перестал узнавать, кто ему звонит, трубку практически не поднимал», — отметил Жук.

31 января на 73-м году жизни умер самый молодой арбитр категории ФИФА в истории советского футбола Алексей Спирин.

Ранее сообщалось, что призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Диомидов умер в возрасте 80 лет.

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