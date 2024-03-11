Футбольный арбитр Спирин умер от болезни
«Мы постоянно поздравляли друг друга с Новым годом, с днём рождения. А где-то два года назад от него перестали приходить ответы. Мне потом сказали: он, наверное, болеет», — цитирует Жука «Чемпионат».
Он добавил, что не знал о серьёзности заболевания Спирина.
«Подробностей я не знаю — что-то с головой. Он перестал узнавать, кто ему звонит, трубку практически не поднимал», — отметил Жук.
31 января на 73-м году жизни умер самый молодой арбитр категории ФИФА в истории советского футбола Алексей Спирин.
Ранее сообщалось, что призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Диомидов умер в возрасте 80 лет.