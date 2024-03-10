Призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Диомидов умер в возрасте 80 лет

Ушёл из жизни заслуженный тренер РСФСР Сергей Диомидов.

Как сообщается в Telegram-канале Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Диомидов умер в возрасте 80 лет. Причины смерти не сообщаются.

Диомидов выиграл серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпиадах 1964 и 1968 годов. Он стал бронзовым призёром Олимпиады в опорном прыжке (1968). Чемпионом мира в упражнениях на брусьях (1966). На его счету также две серебряные медали чемпионатов мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы 1965 года.

Ранее умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков.