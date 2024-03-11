Песков о матче Россия — Сербия: близкий нам народ, настоящие друзья

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России с командой Сербии.

«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке — это очень здорово. Легко нашим футболистам не придётся», — цитирует Пескова СЭ.

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал прекрасной новую форму сборной России по футболу.