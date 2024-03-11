Песков призвал продолжать контакты с МОК, чтобы донести свою точку зрения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сейчас Россия может набраться терпения, продолжать контакты с МОК. Хотя я понимаю, что мы существенно ограничены. Но нужно искать возможность, нужно доносить свою точку зрения», — цитирует Пескова СЭ.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Песков заявил, что олимпийское движение, лишённое России, теряет свой уровень.