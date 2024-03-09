Песков: олимпийское движение, лишённое России, теряет свой уровень

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что олимпийское движение беднеет без российских спортсменов.

«Олимпийское движение, лишённое России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», — приводит слов Пескова «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев считает, что у МОК есть страх перед российскими спортсменами.