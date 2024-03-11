Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Факела».

«Для спартаковца никакого настроя на «Зенит» не надо — это всё внутри. Самое тяжёлое после «Зенита», когда ты отдал все эмоции и силы, — настроиться на такие команды, как «Факел», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» — 11-е (22 балла).

Ранее Гильермо Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела».