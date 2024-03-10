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Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопрос касательно своей отставки после поражения от «Факела» в 20-м туре РПЛ.
Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела»
  • РИА Новости

«Не кажется ли, что без меня на бровке команда играет лучше? Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Следующий вопрос», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак».

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