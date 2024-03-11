Капитан «Факела»: в «Спартаке» думают, что они самые холёные, а мы крестьяне

Защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от победы команды над «Спартаком» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде», — цитирует игрока «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» — 11-е (22 балла).

Ранее Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела».