Капитан «Факела»: в «Спартаке» думают, что они самые холёные, а мы крестьяне
«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде», — цитирует игрока «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» — 11-е (22 балла).
Ранее Абаскаль не стал отвечать на вопрос о своей отставке после поражения от «Факела».