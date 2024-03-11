Карпов: Абаскаля могут уволить из «Спартака» в ближайшее время

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост в ближайшее время.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, новым главным тренером красно-белых может стать Владимир Ивич, работающий в «Краснодаре» — за это «Спартаку» придётся заплатить €900 тысяч отступных.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак».