RT в Telegram
Подпишись

Карпов: Абаскаля могут уволить из «Спартака» в ближайшее время

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост в ближайшее время.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, новым главным тренером красно-белых может стать Владимир Ивич, работающий в «Краснодаре» — за это «Спартаку» придётся заплатить €900 тысяч отступных.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить