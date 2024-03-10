Абаскаль — о ситуации с Промесом: вопрос по Квинси я не комментирую
«Вопрос по Квинси Промесу не ко мне. По Квинси я не комментирую, его нет сейчас здесь. Не надо по этому вопросу», — приводит слова Абаскаля ТАСС.
В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец ожидает заседания суда.
Ранее сообщалось, что Промес выпустил песню с упоминанием приговора.