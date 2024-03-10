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Абаскаль — о ситуации с Промесом: вопрос по Квинси я не комментирую

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации касательно нападающего Квинси Промеса.

«Вопрос по Квинси Промесу не ко мне. По Квинси я не комментирую, его нет сейчас здесь. Не надо по этому вопросу», — приводит слова Абаскаля ТАСС.

В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец ожидает заседания суда.

Ранее сообщалось, что Промес выпустил песню с упоминанием приговора.

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