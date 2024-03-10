Камоцци: Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Абаскаль не виновен в результате этого клуба. Виновен тот, кто взял его на замену Ваноли. Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков, команда просто плохо себя чувствует», — цитирует Камоцци Sport24.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак».