Ташуев — о победе «Факела» над «Спартаком»: мы выложились на 120%
- РИА Новости
«В первом тайме реализовали пенальти, во втором тайме «Спартак» давление усилил, создавал моменты, но всё летело в руки Саше Беленову, мы выложились на 120%», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.
В составе «Факела» гол забил Евгений Марков. Защитник красно-белых Данил Пруцев срезал мяч в свои ворота.
Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» — 11-е (22 балла).
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ.