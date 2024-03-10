Ташуев — о победе «Факела» над «Спартаком»: мы выложились на 120%

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о победе над «Спартаком» в матче 20-го тура чемпионата России.

«В первом тайме реализовали пенальти, во втором тайме «Спартак» давление усилил, создавал моменты, но всё летело в руки Саше Беленову, мы выложились на 120%», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:0.

В составе «Факела» гол забил Евгений Марков. Защитник красно-белых Данил Пруцев срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Факел» — 11-е (22 балла).

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ.