«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локомотива» мячи забили Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков. У «Сочи» отличились Артур Юсупов и Марсело Алвес.

Игрок хозяев Артём Карпукас был удалён на 53-й минуте. Футболист гостей Серхио Кордова получил красную карточку на 73-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» — 16-е (13 баллов).

Ранее сообщалось, что гол Марина помог «Оренбургу» победить «Балтику» в матче 20-го тура РПЛ.