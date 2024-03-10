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«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ

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«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локомотива» мячи забили Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков. У «Сочи» отличились Артур Юсупов и Марсело Алвес.

Игрок хозяев Артём Карпукас был удалён на 53-й минуте. Футболист гостей Серхио Кордова получил красную карточку на 73-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» — 16-е (13 баллов).

Ранее сообщалось, что гол Марина помог «Оренбургу» победить «Балтику» в матче 20-го тура РПЛ.

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