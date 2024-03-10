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Зеленов: Промес вернётся в Москву, и мы с ним разберёмся

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Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию касательно нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Зеленов: Промес вернётся в Москву, и мы с ним разберёмся
  • РИА Новости

«С Квинси работает его команда адвокатов, клуб с ним на связи. Мы надеемся, что он сейчас вернётся в Москву, и мы с ним разберёмся. Было ли ДТП? Да, это было ДТП. Стали ли неожиданностью его проблемы? Для нас это не стало неожиданностью», — сказал Зеленов в видео, размещённом в Telegram-канале «Футбольный Биги».

В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец ожидает заседания суда.

Ранее сообщалось, что Промес выпустил песню с упоминанием приговора.

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