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Черчесов — о ситуации с контрактом Джикии: такие вещи надо решать заранее и в другой обстановке

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Черчесов — о ситуации с контрактом Джикии: такие вещи надо решать заранее и в другой обстановке
  • РИА Новости

«Ситуация с контрактом Джикии? Если есть игрок такого уровня, такие вещи надо решать заранее и в другой обстановке», — цитирует Черчесова Sport24.

По сообщениям СМИ, между главным тренером и капитаном команды возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Шамиль Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.

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