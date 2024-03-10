Спортдиректор «Оренбурга»: в меньшей степени сейчас важно качество, нужны очки

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над «Балтикой» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Победа однозначно важна, а эмоций — очень большой спектр. Главная ли это победа в сезоне? Сейчас турнирная таблица такова, что очень важно набирать очки. В меньшей степени сейчас важно качество, нужны именно очки», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Игра завершилась со счётом 1:0.

На 81-й минуте игры гол забил нападающий «Оренбурга» Джимми Марин.

«Оренбург» набрал 19 очков и занимает 14-е место в РПЛ. У «Балтики» 14 очков и 15-я позиция.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в РПЛ.