RT в Telegram
Подпишись

Спортдиректор «Оренбурга»: в меньшей степени сейчас важно качество, нужны очки

Короткая ссылка
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над «Балтикой» в матче 20-го тура чемпионата России.
Спортдиректор «Оренбурга»: в меньшей степени сейчас важно качество, нужны очки
  • Gettyimages.ru

«Победа однозначно важна, а эмоций — очень большой спектр. Главная ли это победа в сезоне? Сейчас турнирная таблица такова, что очень важно набирать очки. В меньшей степени сейчас важно качество, нужны именно очки», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Игра завершилась со счётом 1:0.

На 81-й минуте игры гол забил нападающий «Оренбурга» Джимми Марин.

«Оренбург» набрал 19 очков и занимает 14-е место в РПЛ. У «Балтики» 14 очков и 15-я позиция.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ахматом» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить