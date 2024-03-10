Песков назвал Костомарова примером абсолютного героизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фигуриста Романа Костомарова примером абсолютного героизма.

«Костомаров — это пример абсолютного героизма. То, как это перенёс Роман, как это перенесла его жена, — абсолютный героизм», — приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что тренируется минимум два часа в день.