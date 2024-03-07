Костомаров рассказал, что тренируется минимум два часа в день

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, сколько времени уделяет тренировкам в день.

«Два часа, может быть, в день я занимаюсь. Иногда, может быть, чуть-чуть больше — если зал и бассейн, это занимает больше времени. Но два часа минимум», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что всё ещё не смирился с потерей конечностей после тяжёлой болезни.