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Адвокаты опровергли информацию бразильского журналиста о самоубийстве Алвеса

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Бразильский журналист Пауло Альбукерке в соцсетях сообщил о том, что бывший футболист совершил самоубийство.
Адвокаты опровергли информацию бразильского журналиста о самоубийстве Алвеса
  • AP
  • © Jordi Borras

«Доходит информация о том, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он.

Журналист TNT Sports Марсело Бехлер связался с представителями Алвеса, и те передали информацию от его адвокатов, что сообщение не соответствует действительности.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что прокуратура обжалует приговор Алвесу и потребует сурового наказания.

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