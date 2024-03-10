Адвокаты опровергли информацию бразильского журналиста о самоубийстве Алвеса

Бразильский журналист Пауло Альбукерке в соцсетях сообщил о том, что бывший футболист совершил самоубийство.

«Доходит информация о том, что Дани Алвес покончил с собой», — написал он.

Журналист TNT Sports Марсело Бехлер связался с представителями Алвеса, и те передали информацию от его адвокатов, что сообщение не соответствует действительности.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура обжалует приговор Алвесу и потребует сурового наказания.