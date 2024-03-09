Вайцеховская: у Ягудина такая энергетика, что ветром сносит
- РИА Новости
«Ещё в Солт-Лейке в 2002-м поняла: Ягудин — это спортсмен, которого обязательно надо смотреть живьём. Там такая энергетика прёт, что ветром сносит. Тогда, двадцать с лишним лет назад, это было удивительно. Сейчас — за гранью понимания.
Хотя в принципе достаточно всего трёх тарасовских слов: «Лёша может всё!» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Ягудин выиграл турнир шоу-программ. Он дважды подряд одержал победу на «Русском вызове».
Ранее сообщалось, что Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ олимпийскому чемпиону Гринькову.