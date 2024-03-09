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Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ олимпийскому чемпиону Гринькову

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Российская фигуристка Софья Муравьёва выступила на турнире шоу-программ с номером, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову.
Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ олимпийскому чемпиону Гринькову
  • РИА Новости

Фигуристка каталась под композицию «Лучшее в тебе» в исполнении Евы Польны.

«Он посвятил жизнь спорту и умер на льду. Хотела, чтобы номер был памятью великому спортсмену», — сказала Муравьёва после проката.

Гриньков, выступавший в паре с Екатериной Гордеевой, умер в 1995 году в возрасте 28 лет. Он потерял сознание во время тренировки на льду. Медики назвали причиной смерти обширный инфаркт.

Ранее сообщалось, что Елена Вайцеховская считает, что в судейской панели на турнире шоу-программ не хватает Татьяны Тарасовой.

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