Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ олимпийскому чемпиону Гринькову

Российская фигуристка Софья Муравьёва выступила на турнире шоу-программ с номером, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову.

Фигуристка каталась под композицию «Лучшее в тебе» в исполнении Евы Польны.

«Он посвятил жизнь спорту и умер на льду. Хотела, чтобы номер был памятью великому спортсмену», — сказала Муравьёва после проката.

Гриньков, выступавший в паре с Екатериной Гордеевой, умер в 1995 году в возрасте 28 лет. Он потерял сознание во время тренировки на льду. Медики назвали причиной смерти обширный инфаркт.

Ранее сообщалось, что Елена Вайцеховская считает, что в судейской панели на турнире шоу-программ не хватает Татьяны Тарасовой.