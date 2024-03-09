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«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, у Кейна — хет-трик

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«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, у Кейна — хет-трик
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене завершилась со счётом 8:1.

В составе победителей хет-триком отметился Гарри Кейн, дублем — Леон Горецка, ещё по голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. 

Таким образом, мюнхенцы идут на второй позиции, набрав 57 очков. «Майнц» с 16 баллами располагается на предпоследнем, 17-м месте.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в приобретении украинца Александра Зинченко.

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