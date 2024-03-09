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Анчелотти — о Винисиусе: никогда не видел, чтобы игрок так страдал от издевательств

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поведение футболистов из других команд в адрес нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора.
Анчелотти — о Винисиусе: никогда не видел, чтобы игрок так страдал от издевательств
  • Gettyimages.ru

«Я никогда не видел более преследуемого игрока, чем Винисиус: его пинают, оскорбляют. Что ему остаётся делать? Никогда в жизни не видел, чтобы футболист так страдал от издевательств, как он», — цитирует Анчелотти Sport.es.

В нынешнем сезоне игрок провёл 26 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года. На счету 23-летнего Винисиуса шесть жёлтых карточек в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что Анчелотти не беспокоят обвинения прокуратуры насчёт неуплаты налогов.

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