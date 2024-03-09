Генменеджер «Вашингтона»: нам будет не хватать Кузнецова
- globallookpress.com
«Кузнецов много значит для нас. Он весёлый парень, интересный, уровень мастерства и катания зашкаливает. Евгений проделал огромную работу. Знаете, нам будет его не хватать», — приводит слова Маклеллана RMNB.
«Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.
2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).
Ранее Кузнецов назвал последним шансом свой переход в «Каролину».