Генменеджер «Вашингтона»: нам будет не хватать Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал переход Евгения Кузнецова в «Каролину».

«Кузнецов много значит для нас. Он весёлый парень, интересный, уровень мастерства и катания зашкаливает. Евгений проделал огромную работу. Знаете, нам будет его не хватать», — приводит слова Маклеллана RMNB.

«Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

Ранее Кузнецов назвал последним шансом свой переход в «Каролину».