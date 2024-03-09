Бой Вагаева с Эсенгуловым станет главным событием ACA 172
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Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Победитель пройдёт в финал Гран-при ACA в полусреднем весе.
Также состоится полуфинал Гран-при в тяжёлом весе между Кириллом Корниловым и Адамом Богатырёвым, полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе: Адлан Ибрагимов — Леонардо Сильва и полуфинал Гран-при в легчайшем весе Мехди Байдулаев — Махарбек Каргинов.
Турнир ACA 172 состоится 9 марта.
Ранее сообщалось, что Туменов был прооперирован накануне боя.