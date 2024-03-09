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Бой Вагаева с Эсенгуловым станет главным событием ACA 172

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Бой российского бойца Абубакара Вагаева с Эдилом Эсенгуловым из Киргизии вместо боя Биберта Туменова и Курбана Гаджиева станет главным событием турнира ACA 172.
Бой Вагаева с Эсенгуловым станет главным событием ACA 172
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Победитель пройдёт в финал Гран-при ACA в полусреднем весе.

Также состоится полуфинал Гран-при в тяжёлом весе между Кириллом Корниловым и Адамом Богатырёвым, полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе: Адлан Ибрагимов — Леонардо Сильва и полуфинал Гран-при в легчайшем весе Мехди Байдулаев — Махарбек Каргинов.

Турнир ACA 172 состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что Туменов был прооперирован накануне боя.

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