Бой Вагаева с Эсенгуловым станет главным событием ACA 172

Бой российского бойца Абубакара Вагаева с Эдилом Эсенгуловым из Киргизии вместо боя Биберта Туменова и Курбана Гаджиева станет главным событием турнира ACA 172.

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Победитель пройдёт в финал Гран-при ACA в полусреднем весе.

Также состоится полуфинал Гран-при в тяжёлом весе между Кириллом Корниловым и Адамом Богатырёвым, полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе: Адлан Ибрагимов — Леонардо Сильва и полуфинал Гран-при в легчайшем весе Мехди Байдулаев — Махарбек Каргинов.

Турнир ACA 172 состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что Туменов был прооперирован накануне боя.