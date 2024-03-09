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Биатлонист Логинов стал вторым на Сахалинском лыжном марафоне

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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов завоевал серебряную медаль Сахалинского лыжного марафона.
Биатлонист Логинов стал вторым на Сахалинском лыжном марафоне
  • РИА Новости

Победителем соревнований стал призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам Андрей Мельниченко, который преодолел дистанцию в 50 км свободным стилем за 2 часа 23 минуты 38,3 секунды.

Логинов уступил ему всего 6,3 секунды. Бронзовую награду выиграл Дмитрий Клюквин (+10,0).

У женщин победу одержала Наталья Бабчина, второй финишировала Полина Сероносова (+1 минута 52,1 секунды), третьей — Анастасия Власова (+5.34,4).

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась впечатлениями от Игр Будущего в Казани.

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