Биатлонист Логинов стал вторым на Сахалинском лыжном марафоне

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов завоевал серебряную медаль Сахалинского лыжного марафона.

Победителем соревнований стал призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам Андрей Мельниченко, который преодолел дистанцию в 50 км свободным стилем за 2 часа 23 минуты 38,3 секунды.

Логинов уступил ему всего 6,3 секунды. Бронзовую награду выиграл Дмитрий Клюквин (+10,0).

У женщин победу одержала Наталья Бабчина, второй финишировала Полина Сероносова (+1 минута 52,1 секунды), третьей — Анастасия Власова (+5.34,4).

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась впечатлениями от Игр Будущего в Казани.