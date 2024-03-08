Пострадавшая лыжница считает, что гонку на Спартакиаде нужно было отменить

Лыжница Марья Шемякина, представляющая Ярославскую область, прокомментировала завал во время женского масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи.

«Ещё за два часа до старта образовался туман, к старту же он стал ещё сильнее, видимость была почти нулевая, буквально пять метров можно было только увидеть. Я готовилась к этому старту, конечно, погода меня разочаровала, но бежать гонку я хотела. Завал случился на спуске. До спуска всё было неплохо, но, когда я стала спускаться, вообще ничего не было видно», — приводит слова Шемякиной РИА Новости.

Лыжница рассказала, что, когда ехала со спуска, перед ней рассеялся туман и она увидела огромный завал из соперниц.

«Скорость была довольно высокая, а до этого завала мне оставалось где-то пять метров, просто другого выхода не было кроме как падать, так как по всей трассе лежали спортсменки и их даже не объехать. Я налетела на девочку, и сзади на меня ещё две спортсменки наехали», — сказала она.

Во время масс-старта 8 марта произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. Согласно протоколу, 14 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что Минспорт проанализирует обстоятельства завала лыжниц на Спартакиаде.