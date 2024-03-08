Мележиков: Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что нападающий красно-белых Квинси Промес заявлял ему о своей невиновности.

«Сам Промес мне говорил: «Босс, я абсолютно чист. Готов поехать в Нидерланды и доказать свою невиновность. Но боюсь, что меня либо закроют, либо оставят под подпиской о невыезде. Тогда карьере конец», — цитирует Мележикова СЭ.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Промес выпустил песню с упоминанием приговора.