Петржела — о Промесе: «Спартаку» будет лучше без игрока, у которого такие проблемы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Для меня Промес — незнакомый игрок. Думаю, что «Спартаку» будет лучше без игрока, у которого такие проблемы. Он может быть сильным футболистом, но после того, что он сделал, для меня он становится слабым», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае (ОАЭ). Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Промес выпустил песню с упоминанием приговора.