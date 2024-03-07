Дикиджи: для меня наработать компоненты важнее, чем вставить в программу четверной аксель

Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал удачное приземление четверного акселя на тренировке.

«Можно будет напрыгивать по чуть-чуть через день. Когда он станет более стабильным, можно и в программу поставить. Сейчас цель — наработать компоненты, это важнее, чем четверной аксель», — цитирует Дикиджи ТАСС.

Сегодня спортсмен опубликовал видео, где он приземлил элемент ультра-си.

На официальных соревнованиях четверной аксель исполнял лишь один фигурист в мире — американец с русскими корнями Илья Малинин.

Ранее сообщалось, что Дикиджи не планирует вставлять четверной аксель в программу.