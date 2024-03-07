Субханкулов и Сосулин выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе

Поединок между россиянином Артуром Субханкуловым (6-0, КО 4) и румыном Джеймсом Череджи (19-4, КО 7) возглавит турнир серии «Ночь чемпионов IBA».

Десятираундовый поединок за пояс чемпиона Европы в весе до 60 кг пройдёт 20 апреля в ледовом дворце спорта «Салават Юлаев» в Уфе.

Уроженец Уфы Артур Субханкулов является многократным призёром чемпионатов России и многократным победителем Кубка мира среди нефтяных стран. На профессиональном ринге он дебютировал в 2021 году и за это время одержал шесть побед. Свой последний бой по профессионалам Субханкулов провёл в июне 2023-го, когда единогласным решением судей одолел Аблайхана Хусаинова из Казахстана.

Румын принял участие в более двадцати боях по профессионалам. В марте 2020-го он боксировал за пояса WBO Global и IBF International, но уступил австралийцу Лиаму Паро.

В соглавном событии турнира чемпион России — 2022 и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) в восьмираундовом поединке в весе до 71 кг встретится с Эммани Каломбо (18-1, КО 17) из Демократической Республики Конго.

Ранее сообщалось, что у Папина сменился соперник, бой Мазура за пояс WBA Asia перенесён.