Субханкулов и Сосулин выступят на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе
Десятираундовый поединок за пояс чемпиона Европы в весе до 60 кг пройдёт 20 апреля в ледовом дворце спорта «Салават Юлаев» в Уфе.
Уроженец Уфы Артур Субханкулов является многократным призёром чемпионатов России и многократным победителем Кубка мира среди нефтяных стран. На профессиональном ринге он дебютировал в 2021 году и за это время одержал шесть побед. Свой последний бой по профессионалам Субханкулов провёл в июне 2023-го, когда единогласным решением судей одолел Аблайхана Хусаинова из Казахстана.
Румын принял участие в более двадцати боях по профессионалам. В марте 2020-го он боксировал за пояса WBO Global и IBF International, но уступил австралийцу Лиаму Паро.
В соглавном событии турнира чемпион России — 2022 и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) в восьмираундовом поединке в весе до 71 кг встретится с Эммани Каломбо (18-1, КО 17) из Демократической Республики Конго.
Ранее сообщалось, что у Папина сменился соперник, бой Мазура за пояс WBA Asia перенесён.