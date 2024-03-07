Нападающий ПСЖ Мбаппе передал привет белорусскому блогеру

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе передал привет белорусскому стримеру Меллстрою.

«Эй, Меллстрой! Киллиан здесь. Просто хочу сказать тебе привет, надеюсь, у тебя всё хорошо. Надеюсь, скоро увидимся», — говорит Мбаппе на видео.

За привет от нападающего ПСЖ блоггер пообещал выплатить тому, кто сможет это организовать, от 30 млн рублей.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.