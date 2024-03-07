Захарова считает, что Бах нарушил Олимпийскую хартию, поддавшись влиянию США
«Олимпийскую хартию нарушил сам Томас Бах, поддавшись разрушительному для мирового олимпизма давлению США», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.