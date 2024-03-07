Захарова считает, что Бах нарушил Олимпийскую хартию, поддавшись влиянию США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха.

«Олимпийскую хартию нарушил сам Томас Бах, поддавшись разрушительному для мирового олимпизма давлению США», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.