Норманн отстранëн на шесть матчей в чемпионате Саудовской Аравии за плевок в игрока
Как сообщается в аккаунте Actu SPL в социальных сетях, игрок дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата страны за плевок в соперника.
Напомним, что норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.
Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.