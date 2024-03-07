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Норманн отстранëн на шесть матчей в чемпионате Саудовской Аравии за плевок в игрока

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Полузащитник «Аль-Раед» Матиас Норманн был отстранён на несколько матчей из-за неспортивного поведения.

Как сообщается в аккаунте Actu SPL в социальных сетях, игрок дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата страны за плевок в соперника.

Напомним, что норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Ранее Роман Орещук заявил, что решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта.

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