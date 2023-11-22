Орещук: решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук дал понять, что не ожидал от Международной федерации футбола (ФИФА) положительного решения по делу бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«Это крутая новость. Приятно, что правосудие ещё существует в этом мире. Это и огромный плюс для российского спорта, реально скоро потеплеют по отношению к нам», — цитирует Орещука РИА Новости.

По его словам, очень приятно, что так случилось.

«Теперь многие задумаются, что не стоит так делать. Справедливость всё-таки есть», — добавил Орещук.

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна.

Ранее в «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна.