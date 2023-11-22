RT в Telegram
Подпишись

Орещук: решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта

Короткая ссылка
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук дал понять, что не ожидал от Международной федерации футбола (ФИФА) положительного решения по делу бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Орещук: решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта
  • AFP

«Это крутая новость. Приятно, что правосудие ещё существует в этом мире. Это и огромный плюс для российского спорта, реально скоро потеплеют по отношению к нам», — цитирует Орещука РИА Новости.

По его словам, очень приятно, что так случилось.

«Теперь многие задумаются, что не стоит так делать. Справедливость всё-таки есть», — добавил Орещук.

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна.

Ранее в «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить