Орещук: решение ФИФА по делу Норманна — огромный плюс для российского спорта
- AFP
«Это крутая новость. Приятно, что правосудие ещё существует в этом мире. Это и огромный плюс для российского спорта, реально скоро потеплеют по отношению к нам», — цитирует Орещука РИА Новости.
По его словам, очень приятно, что так случилось.
«Теперь многие задумаются, что не стоит так делать. Справедливость всё-таки есть», — добавил Орещук.
ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.
Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна.
Ранее в «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна.