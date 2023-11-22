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В «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна

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Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Алексей Рыскин ожидал, что Международная федерация футбола (ФИФА) примет правильное решение по делу Матиаса Норманна.
В «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна
  • РИА Новости

«Конечно, решение положительное. Но комментировать ничего не готов. Это юридическое дело, пусть юристы его и комментируют», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна.

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