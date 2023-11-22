В «Ростове» назвали положительным решение ФИФА по делу Норманна

Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Алексей Рыскин ожидал, что Международная федерация футбола (ФИФА) примет правильное решение по делу Матиаса Норманна.

«Конечно, решение положительное. Но комментировать ничего не готов. Это юридическое дело, пусть юристы его и комментируют», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова» виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

Ранее РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна.