Защитник «Оренбурга» Адамов: Бакаев кайфует в ОАЭ

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о полузащитнике «Аль-Вахды» Зелимхане Бакаеве.

«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него всё хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил один гол и отдал одну голевую передачу в 18 матчах в чемпионате ОАЭ. Хавбек петербургского «Зенита» выступает за арабскую команду на правах аренды. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.

Ранее Адамов высказался о работе с латиноамериканскими футболистами.