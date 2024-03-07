RT в Telegram
Подпишись

Защитник «Оренбурга» Адамов: Бакаев кайфует в ОАЭ

Короткая ссылка
Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о полузащитнике «Аль-Вахды» Зелимхане Бакаеве.

«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него всё хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил один гол и отдал одну голевую передачу в 18 матчах в чемпионате ОАЭ. Хавбек петербургского «Зенита» выступает за арабскую команду на правах аренды. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.

Ранее Адамов высказался о работе с латиноамериканскими футболистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить