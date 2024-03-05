Адамов: в последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о работе с латиноамериканскими футболистами.

«Я уже привык к большому количеству латиноамериканцев в команде. Сначала в «Зените», теперь здесь. Я за последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую, но это не проблема», — приводит слова Адамова Metaratings.

Он также подчеркнул, что ему комфортно работать под руководством испанского специалиста Давида Деограсии.

В текущем сезоне Адамов сыграл в 18 матчах и сделал две результативные передачи. Срок аренды по футболисту между «Оренбургом» и «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Оренбург» сыграют ответный матч 1/4 финала Кубка России на «Лукойл Арене».