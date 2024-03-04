«Спартак» и «Оренбург» сыграют ответный матч 1/4 финала Кубка России на «Лукойл Арене»

Московский «Спартак» сыграет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России с «Оренбургом» на «Лукойл Арене».

Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, 4 марта комиссия лиги по допуску футбольных полей и эксперт РФС провели обязательный осмотр поля, который проходит не менее чем за 10 дней до первого матча Кубка России после зимнего перерыва.

Напомним, что комиссия РПЛ запретила «Спартаку» провести матч с воронежским «Факелом» на «Лукойл Арене» 10 марта в рамках 20-го тура из-за неудовлетворительного состояния поля. 1 марта стало известно, что матч между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в «Лужниках».

Встреча с «Оренбургом» пройдёт 14-го числа.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о лишнем весе у Джикии и Соболева.