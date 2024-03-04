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В «Спартаке» опровергли информацию о лишнем весе у Джикии и Соболева

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В пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали информацию о проблемах с лишним весом у нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикии.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех игроков. Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной футболист не был бы допущен к тренировкам и играм», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

После 19 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 31 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Соболев и Джикия стали худшими в «Спартаке» по соотношению жировой и мышечной массы.

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