Карпов: Соболев и Джикия — худшие в «Спартаке» по соотношению жировой и мышечной массы

Нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия стали худшими полевыми игроками «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, у игроков худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки. Ниже них по этому показателю только три вратаря команды.

2 марта красно-белые сыграли вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

Ранее Георгий Черданцев заявил, что «Зенит» выиграет РПЛ в сезоне-2023/24.