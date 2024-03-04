Карпов: Соболев и Джикия — худшие в «Спартаке» по соотношению жировой и мышечной массы
По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, у игроков худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки. Ниже них по этому показателю только три вратаря команды.
2 марта красно-белые сыграли вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).
Ранее Георгий Черданцев заявил, что «Зенит» выиграет РПЛ в сезоне-2023/24.