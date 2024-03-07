Жоаозиньо: жаль, что с Промесом возникла такая ситуация
«Жаль, что такая ситуация возникла с Промесом. Он очень хороший футболист! Его отсутствие — огромная потеря для «Спартака», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».
Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
6 марта девушка Промеса выложила видео с футболистом из ночного клуба Дубая.
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд по делу Промеса отложен на неделю.