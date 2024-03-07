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Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Маккиннон оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче против «Детройт Ред Уингз» (7:2).

Таким образом, он набрал 109 очков и возглавил гонку бомбардиров. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого 105 (38 + 67) очков, находится на второй позиции. Тройку замыкает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (99 очков).

Ранее нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бертуцци высказался об игре голкипера Ильи Самсонова в матче с «Баффало Сэйбрз».

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