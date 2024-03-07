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Бертуцци: в матче с «Баффало» Самсонов был рок-звездой

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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бертуцци высказался об игре голкипера Ильи Самсонова в матче с «Баффало Сэйбрз».
Бертуцци: в матче с «Баффало» Самсонов был рок-звездой
  • AP
  • © David Zalubowski

«Он был рок-звездой. Приятно видеть, как он снова делает своё дело и обретает уверенность. Он будет потрясающим и в дальнейшем», — приводит слова Бертуцци официальный сайт НХЛ.

Встреча в Торонто завершилась со счётом 2:1.

Самсонов отразил 24 броска.

«Лифс» с 80 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Баффало» (63) располагается на 13-й позиции.

Ранее «Айлендерс» переиграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Торопченко забросил шайбу.

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