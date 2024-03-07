Генменеджер «Флориды»: мы рады, что Тарасенко поборется с нами за Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал переход российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Владимир — высококвалифицированный и опытный результативный нападающий, который предоставляет нашему клубу ещё один вариант для создания динамичного нападения команды. Мы очень рады, что он присоединится к нашей команде и поборется вместе с нами за Кубок Стэнли», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

6 марта стало известно, что Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду». За форварда «Пантерз» отдал «Сенаторз» условный пик четвёртого раунда драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 57 матчах за канадский клуб, в которых набрал 41 (17 + 24) очко.

Ранее 24 сейва Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.