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Ян рассказал о подготовке к бою с китайцем Ядонгом на UFC 299

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о подготовке к поединку с китайцем Сонгом Ядонгом на UFC 299.

«Месяцев шесть–семь я вообще не надевал перчатки, немного подзабываешь, реакция, внимание. Но это всё возобновляется при стабильных тренировках. Не могу сказать, что я в своей лучшей или худшей форме, бой всё покажет», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта.

Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Пётр Ян сейчас в лучшей форме.

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