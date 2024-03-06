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Жена Овечкина: думаю, побить рекорд Гретцки важно для всей России

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Анастасия Овечкина, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, высказалась по поводу возможности мужа побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в НХЛ.

«Думаю, что это важно в принципе для всей России. Не понимаю людей, которые возмущаются — мол, Овечкин живёт и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актёр, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну!

Конечно, не люблю говорить о чём-то до того, как это произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Скорее всего, будем рыдать все!» — приводит слова Анастасии «Спорт-Экспресс».

На данный момент на счету Овечкина 839 голов за карьеру в НХЛ. Он отстаёт от Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён на 55 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» после поражения от «Аризоны».

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